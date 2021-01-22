بعد إصابته بفيروس كورونا.. زوجة ماجد المصري تفاجئ جمهوره بنبأ جديد (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أيام من إعلان الفنان ماجد المصري عن إصابته بفيروس كورونا، أعلنت زوجته عن مفاجأة جديدة بشأن حالته الصحية.

وقالت السيدة رانيا أبو النصر إنه شُفي من فيروس كورونا هو وابنته داليدا، وذلك من خلال منشور على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

أول تعليق لـ «لوسي» على واقعة «تورتة الأعضاء الجنسية».. وهذا ما قالته عن المتهمات

حقيقة زواج ابنة أحمد الفيشاوي من ممثل أفلام إباحية (اتفرج)

ومن خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، قالت زوجة ماجد المصري: «الحمد لله ماجد وداليدا قاموا بالسلامة، ألف حمد وشكر ليك يا رب، وربنا يشفي كل مريض، شكرا للناس الجدعة الي سالة عليا ومكنوش بيسبوني لحظة بتليفوناتهم وسؤالهم ومساعدتهم ليا».

يذكر أن آخر أعمال ماجد المصري كان مسلسل «الوجه الآخر» إخراج سميح القاش وبطولة نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسن، دنيا المصري، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ويتناول العدد العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.