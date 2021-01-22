شكرا لقرائتكم خبر عن اتزحلق من فوق – اتفرج صافيناز تظهر بمايوه فاضح في الغردقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز فيديو جديد لها على حسابها الرسمي على انستجرام، ووثقت من خلاله رحلتها في مدينة الغردقة.

وأثارت صافيناز جدل واسع بسبب ما فعلته في الفيديو، حيث خلعت ملابسها التي كانت ترتديها وظهرت بالمايوه البكيني أمام البحر وقامت بتصوير الفيديو خلال هذه الخطوات.

والملفت أنها كانت تريد تغطية منطقة الصدر بشعرها وذلك بسبب انكشافها زيادة عن اللزوم، الأمر الذي تسبب في الهجوم عليها من قبل الجمهور.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها صافيناز الجدل بل أنها تتعرض للانتقاد في كل فيديو تنشره.