هنا الزاهد تفاجئ الجمهور برسالة رومانسية إلى والدتها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة المتألقة هنا الزاهد جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة وجهتها لوالدتها السيدة شيرين المنزلاوي.

ونشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة والدتها وكتبت معلقة: «أكتر ست جميلة وأنيقة شوفتها في حياتي، شكرًا لأنك دايمًا بتدعميني وتحفزيني، شكرًا على كل حاجة، أنتي ست ملهمة، قدوتي في الحياة، وأطيب قلب في العالم، القلب الذهبي».

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وفي سياق مُتصل، تشارك الفنانة المتألقة هنا الزاهد في تصوير مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، وكشف القائمين عن المسلسل عن البوستر التشويقي للعمل الذي تصدرت فيه بطلته هنا الزاهد بـ9 شخصيات.

وكانت أبرز شخصية في البوستر هو ظهور هنا الزاهد بالحجاب في شكل جذاب وغير معتاد على بطلة العمل، ليزداد حماس الجمهور بانتظار رؤيتها بالحجاب، والذي من المقرر عرضه فبراير المقبل.

«حلوة الدنيا سكر» مسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي و كريم أبو ذكري، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.