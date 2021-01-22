بترينج رياضي وبدون مكياج..شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور لها ..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب، مطربة مصرية، وُلدت في 1980، بدأت مشوارها الفني أوائل عام2002 بأغنية اه يا ليل ولكنها لم تكن أول أغانيها حيث ظهرت مع المطرب محمد محيي في دويتو غنائي بعنوان “بحبك” في عام 2000 و كانت الأغنية ضمن ألبوم “صورة ودمعة”، و لكن انطلاقتها الحقيقية كانت مع تامر حسني، الذي كان وجه جديد أيضًا، في ألبوم غنائي مشترك بعنوان “فري ميكس 3” في صيف عام 2002.

تزوجت من معلق رياضي شهير وباعت ممتلكاتها من أجل زوجها الثاني..ما لاتعرفه عن شيرين وجدي..اتفرج

شيرين عبد الوهاب، تزوجت مرتين الأولي من الموزع الموسيقي مصطفي محمد وأنجبت منه ابنتين هنا ومريم، والثانية من المطرب الشاب حسام حبيب.

فوجئ جمهور شيرين بصورة نشرها أحد أطباء الأسنان في مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” تجمعه بشيرين في إحدى العيادات، موجها لها الترحيب، معلقا على الصورة:” النجمة الجميلة شيرين عبد الوهاب.”

ابنة شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجميع بأول أغنية لها.. والجمهور يرد: «ابن الوز عوام»



وظهرت شيرين عبد الوهاب في الصورة، مرتدية ترينج رياضي باللون الأسود، وبدون مكياج، وشعرها غير متساوي، وبيدها حقيبة يد سوداء.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب أطلقت أغنية جديد في مطلع 2021 بعنوان “أرض الجمال” مخصصة للترويج للسياحة في مصر.