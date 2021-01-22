بالرقص على “إنزل يا جميل في الساحة” احتفلت نبيلة عبيد بعيد ميلادها..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - إحتفلت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، بعيد ميلادها، أمس الخميس، داخل منزلها، والذي أقامته بإجراءات احترازية مشددة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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ونشرت نبيلة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام» مقطع مصور من احتفالها بعيد ميلادها

وظهرت نبيلة عبيد وهي ترقص في المقطع علي نغمات أغنية «انزل يا جميل علي الساحة» للمطرب وليد توفيق، حيث حرصت على ارتداء الكمامة الطبية التي فرضتها على المدعوين للحفل.

https://www.instagram.com/p/CKWIJVpgoFF/?igshid=1p921ykb1pvh8

وفرضت نبيلة عبيد إجراءات احترازية مشددة في عيد ميلادها، أبرزها اقتصار الحضور على أفراد أسرتها، وألزمتهم بارتداء الكمامات الطبية دون نزعها علي الإطلاق، فضلاً عن الحرص علي التباعد الاجتماعي بينهم، وحظرت النفخ في الشمع عند تقطيع التورتة، واستخدام ورقة بدلاً من النفخ.

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وأعربت نبيلة عبيد عن سعادتها باحتفال جمهورها بعيد ميلادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تتمنى في عامها الجديد انقشاع جائحة كورونافي أقرب وقت ممكن.