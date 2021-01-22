بإطلالة عفوية فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - فجأت الفنانة فيفي عبده، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بنشر صورة لها بملابس شتوية ثقيلة.

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ظهرت فيفي فيها بإطلالة لافتة وهي ترتدي معتطف فرو باللون الوردي واضعةً ماكياج بألوان غامقة، ووضعت على رأسها قبعة المعطف بطريقة عفوية.

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لاقت الصورة إعجاب عدد من متابعيها الذين عبروا عن حبهم لها وإعجابهم بإطلالتها.

يذكر أن عبده قد كشفت مؤخراً تطورات الحالة الصحية لها، مؤكدة أنها بخير تماما، وكل ما في الامر أنها تعرضت لتعب في الأعصاب خلال الفترة الاخيرة، وتخضع حالياً لجلسات العلاج الطبيعي.