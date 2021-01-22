بعد تعافيها من كورونا.. يسرا تبدأ تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها فبراير المقبل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعيش النجمة يسرا فترة نقاهة خلال الوقت الحالي، بعد شفائها وتعافيها من فيروس كورونا، حيث من المقرر أن تبدأ تصوير أعمالها الفنية وعلى رأسها مسلسلها الجديد مع المخرج سامح عبد العزيز والذي يحمل عنوان “حرب أهلية”، مطلع فبراير المقبل.

“حرب أهلية” اسم مؤقت للمسلسل، ومن المتوقع تغييره لاحقا، حيث يدور العمل في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

وتنتظر يسرا عودة المخرج سامح عبد العزيز من أسوان، حيث يصور فيلمه الجديد “تماسيح النيل” ويعقد الجلسة النهائية مع يسرا بطلة المسلسل، ويبدأ صناع العمل في التحضيرات النهائية للعمل استعداداً لانطلاق التصوير، في محاولة للانتهاء من العمل مع الأيام الأولى من شهر رمضان القادم، بعد تأخر العمل نسبيا في بدء تصويره، ويواصل أحمد عادل كتابة الحلقات ويسعى لتسليم آخر الحلقات نهاية الشهر القادم.

يسرا قدمت العام الماضي مسلسل “خيانة عهد” من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى، وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.

وتعافت الفنانة يسرا من فيروس كورونا، الذي أصيبت به قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي، بعد خضوعها لفترة العزل المنزلي لمدة تزيد عن 3 أسابيع.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إن صديقتها الفنانة يسرا تعافت تمامًا من فيروس كورونا، وأصبحت بحالة جيدة بعد ثبوت سلبية عينة المسحة الثالثة التي أجرتها، وأنها متواجدة حاليًا بالمنزل لاستكمال فترة النقاهة اللازمة قبل العودة لاستئناف نشاطها الفني.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، قد أكد أن نتيجة مسحة كورونا للفنانة يسرا وزوجها خالد سليم، ظهرت وكانت سلبية.

وفور إعلان يسرا بإصابتها بفيروس كورونا، انتاب الوسط الفني ومتابعيها بجميع أنحاء الوطن العربي حالة من القلق على صحتها، الأمر الذي دعاها تكتب عبر حسابها بموقع فيسبوك رسالة طمأنة لكل محبيها قائلة: “بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكر خاص جدًا جدًا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض.. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض.. شكرًا للجميع”.