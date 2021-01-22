لن تصدق سعر فستان ياسمين صبري الذي ظهرت به في عيد ميلادها.. والجمهور يرد: «ده محتاج قرض»

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، زوجة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الأنظار في حفل عيد ميلادها، والذي ظهرت في الحفل برفقة زوجها.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي فستان أحمر اللون، بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

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ومن خلال خاصية «الاستوري» شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها مقاطع فيديو من مراسم الاحتفال، عبر خاصية على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت ياسمين صبري، بفستان «أوف شولدر»، والذي تميز بأنه غير منقوش وبأكمام طويلة، من توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة «dolce and gabbana».

ويصل سعر فستان عيد ميلاد ياسمين صبري إلى 2845 دولار أمريكي، والذي يتجاوز الـ 44 ألف جنيه مصري، تسبب سعر الفستان في حالة من الجدل حيث قال أحد متابعيها: «الفستان محتاج قرض».

وظهرت ياسمين صبري بأزياء سواريه مع مكياج هادئ وشعر منسدل، مع تنسيق تلك الإطلالة مع قلادة ألماسية مرصعة بفصوص حمراء.