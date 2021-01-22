دينا تفاجئ الجميع في أول تعليق لها على زواج التجربة.. وهذا ما قالته عن شروطه (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - دينا

في أول تعليق لها على المبادرة المعروفة بـ «زواج التجربة»، أعلنت الفنانة الاستعراضية دينا عن رفضها لها، مشيرةً إلى أن تلك المبادرة تسببت في حالة واسعة من الجدل على السوشيال ميديا.

ومن خلال تصريحات صحفية، قالت الفنانة الاستعراضية دينا إنها ترفض أن يكون الزواج مُحدد المدة الزمنية، لأنه سيكون أشبه حينها بزواج المتعة المُحرم شرعًا.

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وأضافت الفنانة الاستعراضية دينا في تصريحاتها: «أوافق على الزواج المحدد بشروط من جانب الطرفين، والتي يمكن توثيقها في عقد الزواج بينهما، فمثلًا يمكن للزوجين الاتفاق على الطلاق حال اكتشاف الزوجة زواج الزوج بأخرى، أو إذا أصيب بمرض ما فينفصلان وقتها بموجب ورقة الشروط المرفقة بعقد الزواج».

وتابعت: «الرسول محمد صلي الله عليه وسلم اشترط على سيدنا علي ابن أبي طالب عدم زواجه على ابنته فاطمة الزهراء، ولكن في المقابل فإن تحديد عقد الزواج بمدة زمنية فهذا حرام شرعاً».

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أصدرت بياناً رسمياً على ما يُعرف بـ «زواج التجربة»، وأكدت أنه يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري الذي يرفض كل ما يخالف الشرع والقيم المجتمعية، لاسيما أن الزواج في الإسلام عقد مصون له شروطه وأركانه وانتفاء موانعه كشأن سائر كل العقود

وشددت الدار على أنَّ اشتراط منع الزوج من حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو من الشروط الباطلة، لأن فيه إسقاطًا لحق أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراط هذا الشرط إن كان قبل عقد الزواج فلا محل له، وإن كان بعده فهو شرط باطل، فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء. لي.