بعد تألقها في مسلسل لؤلؤ وتصدرها التريند..اتفرج مي عمر بحفل زفافها على المخرج محمد سامي

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد تألقها في مسلسل “لؤلؤ” الذي يعرض حاليا على قناة “أون تايم” ، وتصدر بعض حلقاتها التريند في مصر، مي عمر، ممثلة مصرية، من مواليد فبراير 1988.

تخرجت مي عمر من قسم الصحافة والإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت التمثيل من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل حكاية حياة، والذي تبعته في العام التالي كلام على ورق ثم مسلسل الأسطورة والذي كان من إخراج زوجها محمد سامي.

قابلت محمد سامي في السنة الدراسية الأولى، كان يدرس معها في الجامعة الأمريكية، وبدأت بينهما علاقة حب انتهت بالزواج عام 2010. وقد أثار عملها مع زوجها بعض المشاكل مع الفنانات المشاركات في الأعمال الفنية التي يخرجها زوجها، حيث اتهموه بفرد مساحة أكبر لشخصية شهد على حساب أدوارهن.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صور من حفل زفاف الفنانة مي عمر، والمخرج محمد سامى، الذى كان من 10 أعوام، في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهرت مي عمر في الصورة مرتدية فستان زفاف من اللون الأبيض الشاهي، وبه لؤلؤ أبيض، وبشعر أسود متوسط، ويبدو عليها النحافة الشديدة، بينما ارتدى محمد سامي بالبدلة السوداء.

وكان أبرز الحضور والدة المخرج محمد سامي الدكتورة صبورة السيد والفنان تامر حسني ورئيس نادي الزمالك السابق المستشار مرتضى منصور، والإعلامي طارق علام ومنة فضالي ودينا فؤاد وشيرين رضا ورامي وحيد ورامز جلال وياسر جلال.