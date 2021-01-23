ادلع يا كايدهم.. نسرين طافش تهزم رانيا يوسف وتستعرض المؤخرة بإطلالة نارية.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشعلت الفنانة السورية نسرين طافش مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة نارية استعرضت فيها مفاتنها لتتلقى سيل من التعليقات.

فيديو قصير نشرته نسرين على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام استعرضت فيه قوامها بفستان طويل مشقوق.

ولاحظ الجمهور حرص نسرين على إبراز مؤخرتها ما أعاد إلى الأذهان أزمة الفنانة المصرية رنيا يوسف.

الغريب أن نسرين لم تتعرض للانتقاد وجاءت معظم التعليقات مشيدة بجمالها ورشاقتها.

نسرين طافش من الفنانات النشطات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تحرص دائما على مشاركة جمهورها يومياتها وإطلالاتها المختلفة.

الفيديو علقت عليه نسرين قائلة: لن تعرف معنى ان تحب الآخر حقًا ما لم تحب نفسك أولًا ♥️