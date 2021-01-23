مفاجأة كبيرة في حفل عمرو دياب بدبي..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئ االمطرب المصري عمرو دياب جمهوره خلال إحيائه حفله الأول لهذا العام في مدينة دبي بظهور ابنته كنزي وابنه عبد الله مع خلف الكواليس.

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وتواجد التوأم عبد الله وكنزي على المسرح حيث شاركا والدهما أغنية “قمرين” واشعلا حماس الجمهور،وانتشر مقطع فيديو فيديو لهم عبر مواقع التواصل.

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عمرو طرح مؤخراً ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “يا أنا يا لأ” حيث يتضمّن 12 أغنية منوّعة بين الرومانسي والدرامي والإيقاعي ويحقق نسب مشاهدات عالية.

وكانت أغنية “شكراً” من الألبوم قد أثارت جدلاً واسعاً حيث اعتبر البعض أنّ عمرو أهداها لحبيبته السابقة دينا الشربيني لكن كاتب الأغنية نفى ذلك وأكد أنها مكتوبة منذ أكثر من عام.