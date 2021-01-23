محمد فؤاد يكشف سر غيابه ويعلق على هجوم حلمي بكر

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان المصري محمد فؤاد سر اختفائه عن الساحة الغنائية خلال السنوات الماضية، قبل عودته بأغنيتي الحفلة وليه خلال الأيام الماضية.

محمد فؤاد قال في مداخلة هاتفية لبرنامج حديث القاهرة مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة حسن إن غيابه عن الساحة الفنية كان احترامًا لما تمر به مصر.

وأضاف: أنا بقدم للناس تجارب حياتية، مش بغني عالناس، لما بدأت كنت ممكن بغني عالناس علشان غلبة الشق التجاري، لكن بعد كده غيرت ده.

وعن الجدل الذي شهدته أغنيته الحفلة، التي نفذها على لون أغاني المهرجانات الشعبية، قال فؤاد: لا يليق بي إني أغني مهرجانات، أنا نزّلت لهم حاجة كده علشان اعرّفهم إن الغُنا له ناسه، والخبرة بتلعب دورها، ومحمد فؤاد مش سهل لما بينزل بيخلي السوق يصحاله.

وأكد فؤاد انتهاء الخلاف بينه وبين الموسيقار حلمي بكر، الذي تردد هجومه عليه بسبب طرحه أغنية الحفلة، وقال: أنا بحترم حلمي بكر طول عمري، وهو غلط وتعدى الحدود، ورديت عليه، وهو تراجع، وخلاص.

وكان الملحن حلمي بكر قد قال إنه لم يسمع أغنية فؤاد الأخيرة، ولم يهاجمه، وإن ما أُثير عن نقده لها شائعات، وذلك خلال ظهوره مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج آخر النهار.