بعد غيابه عن جنازتي وحيد حامد وهادي الجيار.. هل أصيب عادل إمام بفيروس كورونا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تردد أنباء عن إصابة الفنان المصري الكبير عادل إمام بفيروس كورونا وتم تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونثلت صحف ومواقع فنية عن مصدر مقرب من إمام قوله إنه لا صحة لهذه الأخبار وطمأن جمهوره على صحته وكشف أن همنذ انتشار جائحة كورونا تجنب الظهور في التجمعات.

وقال المصدر إن الفنان المصري لا يزوره في منزله إلا أولاده وأحفاده.

وكان عادل إمام قد غاب عن جنازة الكاتب الكبير وحيد حامد وصديقه الفنان هادي الجيار، مما جعل الجمهور يتكهن بإصابته.

وكان الحساب الرسمي للفنان عادل إمام عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قد نشر صورة من كواليس فيلم المنسي”وكتب: اليوم فقدت صديقي وأخي وحبيبي ورفيقي.

وأضاف: وحيد حامد خسارة كبيرة للفن المصري والعربي … الله يرحمك يا وحيد ويدخلك فسيح جناته.