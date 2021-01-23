إيمان السيد تؤكد: فيروس كورونا يلعب في خلايا المخ..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي” إنستجرام” يجمعها مع الفنانة إيمان السيد التي نجت مؤخرا من فيروس كورونا، وظهرت الأخيرة وهي تحذر ياسمين من الآثار الجانبية للمرض ومضاعفاته، مؤكدة أنها أصيبت بضرر مباشر في “قواها العقلية” وتعتقد أن الفيروس يلعب في خلايا المخ.

ياسمين شاركت المقطع الضاحك الذى تم تصويره من كواليس مسلسلها الجديد “اللي ملوش كبير” المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021، ووجهت ياسمين في أول المقطع سؤالا لزميلتها النجمة الكوميدية إيمان السيد عن ملابسات إصابتها بفيروس كورونا ولماذا وصفته بأنه “بيلعب في المخ”.

https://www.instagram.com/p/CKUmIi3g3cr/?utm_source=ig_web_copy_link

وردت إيمان السيد بطريقتها المضحكة: بيلعب في المخ وأثر على قوايا العقلية، خلاني صحيت من النوم شفت قطتي قلت هو أنا ليه مربية فار؟ بينما ظلت ياسمين تضحك من تعليقاتها.

إيمان السيد تشكو من أعراض قوية بسبب كورونا

مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودنيا عبد العزيز وإيمان السيد وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمود فكري وإنتاج سينرجي.