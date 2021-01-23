شكرا لقرائتكم خبر عن الحمالات وقعت وكله بان – شاهد صافيناز في موقف محرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز فيديو جديد على حسابها الرسمي على انستجرام، عبر خاصية الاستوري، خلال تقديمها رقصة في أحد الحفلات بشرم الشيخ.

وظهرت صافيناز ببدلة رقص مختلفة عن البدلة التقليدية حيث كانت عبارة عن “جامبسوت” وفوقه قطعة من الجيلد، وبدأت صافيناز بالرقص به بطريقتها المعتادة منها.

وفي منتصف الرقصة تعرضت صافيناز لموقف محرج حيث سقطت حمالات الجامبسوت بسبب رقصتها الشهيرة بتحريك منطقة الصدر، مما كشف عن مفاتنها وكشف منطقة الصادر بالكامل، ولكن صافيناز انقذت الموقف وأسرعت بتغطية منطقة الصدر بيديها، ورفعت الحمالات التي سقطت.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر مع صافيناز بل حدث من قبل خلال حفل ولكنها لم تكن ترقص أمام الجمهور بل كانت ترقص مع أصدقائها.