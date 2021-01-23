صورة نادرة لهنا الزاهد قبل الشهرة.. لن تصدق كيف كان شكلها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل أثارتها الفنانة هنا الزاهد، بعد انتشار فيديو قديم لها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» ظهرت فيها قبل الشهرة.

وبحسب ما جاء في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، فقد ظهرت هنا الزاهد في طفولتها في مقطع الفيديو من فيلم «المشخصاتي»، إذ كانت بعمر الـ9 سنوات، وعلّقت قائلة: «مين فاكر ده فيلم ايه؟».

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وانهالت تعليقات عدد كبير من المتابعين على الصورة، كالتالي: «من صغرك وأنتي قمر، أجمل طفلة شوفتها، فيلم المشخصاتي».

وتعكف الفنانة هنا الزاهد، حاليًا، على تصوير مشاهدها في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، الذي تقوم ببطولته، إذ تقوم فكرته على تقديم قصص مختلفة، كل قصة تعرض على 5 حلقات متصلة.