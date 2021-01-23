ابعد عن البنات الصُغيرة.. مي كساب توجه رسالة لزوجها وتدلي باعترافات جريئة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أدلت الفنانة المصرية مي كساب باعترافات جريئة عن حياتها الزوجية مع المطرب الشعبي أوكا.

مي اعترفت بتفتيش زوجها مؤكدة أن الرجل يجب أن يخضع للمراقبة، وطلبت من زوجها عدم التجاوب مع تعليقات المعجبات الصغيرات في السن عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي لأن الإعجاب يتطور أحيانا بطريقة غير جيدة.

مي وجهت رسالة إلى زوجها أوكا، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، قائلة: ماتردش على معجبات من البنات الصغار لأن الموضوع مش جدى وبه أمور مش حلوة.

أكدت أن الفضول يدفعها دوما للنظر على الرسائل التي تصل لزوجها أوكا عبر تطبيق الواتس آب وقالت: لازم الراجل ما يتسابشى كل شوية يتراقب.

وعلقت كساب، على انفصال زوجها أوكا عن زميلة اورتيجا بعد تعاون استمر 10 سنوات، قائلة: والله مش بشوف ربنا بيعمل حاجة الا ويكون يريد الخير، وقولت رأيي كزوجة في الموضوع ده من قبل، في عشرة عمر وحاجات كتيرة بينهما وكان من الممكن الموضوع يعدي بدون هذه الضجة.