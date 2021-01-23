نشوى مصطفى تتعرض لإهانة شديدة وتطلب نصيحة الجمهور

عدن - ياسمين عبد العظيم - موقف محرج تعرضت له الفنانة نشوي مصطفي، كشفت تفاصيله مؤكدة أنها تعرضت لإهانة شديدة.

نشوى قالت إن أحد مُعدٍي البرامج هاجمها بسبب عدم ردها على اتصالاته، ووجه لها كلمات مهينة جدا، تقلل من قيمتها كفنانة وإنسانة، وطلبت النصيحة للتعامل مع هذا الشاب، ولكنها لاحقا أكدت عفوها عنه بعد اتصال من والدته.

نشوى عرضت القصة كاملة بصور من المحادثات بينها وبين الطرف الذي وجه لها الإهانة عبر حسابها بموقع الفيس بوك وقالت: امبارح الساعة واحدة ونص الصبح كلمنى شخص علشان يقول لى انه عايزني ضيفة فى برنامج.

وواصلت قائلة: الحقيقة كلمنى على رقمين تليفون ماردتش على الاول ولما كلمنى على الرقم التانى قلت اكيد فيه مصيبة وحد بيستنجد بيا من اهلى مثلاً.

أضافت نشوى: المهم كتبت بوست هنا شرحت اللي حصل بدون ما اذكر اسمه ولا رقمه ولا البرنامج ولا القناة — النهارده دخل واعلن عن نفسه وانه كان بيتصل بيا لأنى ممثلة اي كلام وماحدش بيتفرج عليا غير ولادى وانه هو خريج جامعة امريكية وانى مجرد خريجة المعهد العالى للفنون المسرحية التابع لوزارة الثقافة المصرية”.

وتابعت: وده كلامه من فضلكم محتاجة مشورة اتصرف ازاي علشان افهمه اداب التعامل مع فنانة مصرية عضو نقابة المهن التمثيلية وخريجة المعهد العالى للفنون المسرحية التابع لوزارة الثقافة المصرية اللي بيعايرنى بيه.