بعد أزمة نقلها للمستشفى.. شاهيناز تكشف تفاصيل حالتها الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة شاهيناز مغادرتها المستشفى، وذلك على خلفية تعرضها لأزمة صحية حادة تطلبت نقلها إلى المستشفى.

ووفقًا لما أعلن زوجها الفنان آدم حسين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد قال إن زوجته تعرضت لوعكة صحية كبيرة.

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وفي أول تعليق لها، قالت الفنانة شاهيناز بعد مغادرتها المستشفى، إنها أصبحت تتمتع بصحة جيدة، مضيفة: أنها كانت تعاني من قرحة ومشاكل في القولون.

تابعت الفنانة شاهيناز: «الحقيقة أنني هذه الفترة أشعر بضغوط عديدة كحال الجميع، لأن الأجواء العامة تدعو إلى ذلك، إذ فجأة داهمتني الآم مبرحة وجري نقلى للمستشفى».

وتابعت: «الطبيب المعالج طلب مني تغيير الجو خلال الوقت الراهن، والابتعاد عن أي انفعال أو ضغوطات، وأود توجيه الشكر من خلالكم للجمهور وأصدقائي الذين غمروني بمحبتهم بسؤالهم عني في وقت أحتاج إلى هذه المشاعر الطيبة».