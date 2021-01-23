سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بـ «بنطلون شفاف».. والجمهور يرد: «شفنا كل حاجة» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تسببت الفنانة سمية الخشاب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشرت صورة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة بإطلالة رياضية.

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وظهرت الفنانة المتألقة سمية الخشاب بإطلالة صباحية ناعمة وملابس رياضية سوداء أبرزت رشاقتها وأنوثته، وتسبب البنطلون التي ارتدته سمية الخشاب في موجة من الهجوم عليها.

وانتقدها الجمهور بسبب البنطلون الذي وصفه الجمهور بـ «الشفاف»، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «البنطلون شفاف أوي»، و«شفنا كل حاجة»، وقال آخر: «جميلة وكل حاجة فيكي حلوة».

يذكر أن محكمة أسرة سيدى جابر، بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، ألزمت الفنان أحمد سعد، بدفع 270 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب كنفقة للعدة والمتعة.

وألزمت المحكمة «سعد« بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرًا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

كانت الفنانة سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا.

وقدمت «الخشاب«، لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.