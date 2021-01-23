ابنتي شيرين تشعلان مواقع التواصل بـ «وصلة رقص».. والجمهور يرد: «انتو كبرتو امتى؟»

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابنتي الفنانة المتألقة شيرين عبد الوهاب تؤديان من خلاله وصلة رقص على إحدى الأغنيات الأجنبية.

وبحسب الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت شيرين عبد الوهاب ترقصان بطريقة شبه احترافية على أنغام إحدى الأغنيات الأجنبية.

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وحاز الفيديو إعجاب الكثير من المتابعين الذين علّقوا في معظمهم بأن «العيال كبرت»، حيث قال أحد متابعي والدتهما: «انتو كبرتوا إمتى؟» وقارنوا بين شكلَي الطفلتين وشكل والدتهما.

يشار إلى أن الجمهور فوجئ في وقت سابق بتداول مقطع لابنة شيرين، هنا، ظهرت فيه وهي تغنّي باللغة الإنجليزية. وأحدثت ضجة كبيرة بصوتها حيث رأى الكثيرون أنه جميل، لافتين إلى أنها ورثت الموهبة من والدتها.