ريهام عبد الغفور ووالديها.. علاقة خاصة تكشف عنها النجمة لأول مرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - يسعى الجمهور الفني دائما إلى محاولة التعرف على طبيعة العلاقة بين نجمه المفضل وأفراد عائلته، أو الوصول إلى تفاصيل حياة نجومه التي قد لا تظهر على الشاشات أو في الأفلام والمسلسلات.

ريهام عبد الغفور، إحدى الفنانات التي دائما ما كانت تفضل عدم الكشف عن طبيعة العلاقة بينها وبين والديها، حيث تفضل إبعاد حياتها الأسرية والعائلية عن مجال الأضواء والشهرة.

وتربط الفنانة ريهام عبدالغفور ووالديها علاقة خاصة، إذ تصدرت الأولي محركات البحث، خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها لأول مرّة برفقة زوجها شريف الشوبكي، في حوار تليفزيوني، من خلال برنامج «لايف من الدوبلكس»، الذي تقدمه الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا».

وحرصت خلال لقائها الحديث عن والديها، وكان الحديث في البداية عن والدتها، حيث طلبت الأبلة فاهيتا من الفنانة ريهام عبد الغفور الاتصال بوالدتها لخلق مقلب بأنها اكتشفت خيانة زوجها وقررت الانفصال والطلاق، الأمر الذى تسبب في تعنيف والدتها لها في المكالمة ببعض الكلمات.

وأكدت ريهام عبد الغفور أن والدتها تحب زوجها جدا، رغم أنها لم تكن موافقة على زوجها في البداية، وده بسبب أن زوجي اتعرفت عليه في حفلة كان بيلعب طبلة كهواية، والناس قالوا ريهام عبد الغفور مرتبطة بطبال، فهي لطمت وقالها كمان طبال.

كما أن علاقتها بوالدها علاقة صداقة، حيث علقت ريهام على صورة لها مع والدها قائلة، “لو كل واحد فينا عنده 24 قراط فأعتقد إنى عندى الجزء الأكبر فإن ربنا مديني أحن وأجدع أب فالدنيا ربنا يخليه وبديله الصحة يارب”.

وأضافت، “أعظم رجل قابلته على الإطلاق.. إلى الشخص الذي رفع سقف توقعاتي لما يجب أن يكون عليه الرجل.. أحبك أكثر من أي كلمات يمكن أن تصفها، وأحترمك بشكل لا مثيل لها”.

واعترف الفنان أشرف عبد الغفور في أحد اللقاءات أنه كان يعترض على دخول ابنته ريهام عبد الغفور مجال التمثيل، لأنها لم تدرسه وفضلت دراسة إدارة الأعمال، وكان يخشى أن تتأثر دراستها برغبتها في دخول الفن، ولكنه بعد ذلك اقتنع بقرارها.