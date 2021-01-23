اتفرج..أول تعليق من عادل إمام على أنباء إصابته بفيروس كورونا

تصدّر النجم المصري عادل إمام مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بعد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا.

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أكد مصدر مقرب من النجم المصري الملقب بالزعيم أن هذه الإشاعات وطمأن جمهوره على صحته.

وأضاف المصدر أن عادل إمام منذ انتشار كورونا أصبح يتجنب التجمعات ويميل إلى العزلة، ولا يزوره في منزله إلا أولاده وأحفاده.

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نذكر أن آخر أعمال النجم عادل إمام مسلسل “فلانتينو” عرض خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، من بطولة دلال عبد العزيز، سمير صبري، داليا البحيري، حمدي المرغني، طارق الأبياري، محمد كيلاني وهدى المفتي. ومن المقرر أن يغيب عادل أمام عن رمضان 2021.