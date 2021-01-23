وفاة شقيقة فنان مصري شهير مسمومة.. وصدمة تصيب الوسط الفني (اتفرج)

نبأ صادم أعلنت عنه الفنانة ندى بسيوني، حيث قالت إن شقيقة الفنان الراحل سناء شافع توفيت إثر تناولها طعامًا مسمومًا.

وكتبت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، أن نادية محمود شافع شقيقة الفنان سناء شافع توفيت بالتسمم، بسبب أكل الفراولة.

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ونعت ندى بسيوني، شقيقة زوجها الراحل، قائلة: «لن ننساكي أبدا يا أجمل إنسانة كنتي نعم الأخت لي والأم الثانية لمايا.. مهما قلنا لن نوافيكي حقك يا رب ارزقها الجنة وسرعة الإفاقة».

ويُذكر أن الفنان الراحل سناء شافع رحل عن عالمنا في شهر أغسطس من العام الماضي بعد صراع مع المرض، وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضي، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.