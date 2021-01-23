تجاوزت كل الحدود.. شيري عادل تثير الجدل بـ «مايوه شفاف».. والجمهور يرد: «ده قميص نوم»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تداول صور للفنانة المتألقة شيري عادل، وذلك من إجازتها التي قضتها الصيف الماضي على أحد الشواطئ.

وبحسب ما جاء في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل، لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت شيري مرتدية كاش مايوه أبيض شفاف، أبرز مفاتنها وقوامها الجميل في حسن تغزل المتابعون بجمال النجمة المصرية.

وأثارت الصور إعجاب الجمهور، حيث انهالت عليها التعليقات التي شبهتها بعروس البحر، كما نالت صورها إعجاب الجميع وتم تداولها على نطاق واسع.

وعلق أحد النشطاء على تطبيق «إنستجرام»، قائلًا: «ده قميص نوم مش مايوه»، وقال آخر: «مش متعودين نشوفك كده يا فنانة»، وقال آخر: «إيه الكلام ده؟».

وتعتبر شيري عادل من أصغر نجمات جيلها الذين حققوا نجاحات كبرى في عالم الفن، ولها العديد من الأعمال الفنية الهامة، كما أنها تميزت في تقديم العديد من الحملات الإعلانية منذ صغرها وكانت سبباً في دخولها لعالم الفن.