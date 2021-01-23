بـ «صورة جريئة».. ريهام حجاج تستفز الجمهور في أحدث ظهور لها مع زوجها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة ريهام حجاج حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

ونشرت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مجموعة من الصور الجريئة التي صاحبتها قبلات.

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وتسببت الصورة في توجيه موجة حادة من الانتقادات، حيث وصف الجمهور قيامها بتقبيل زوجها بعنف في وجهه، ونالت الصورة عدة تعليقات من قبل الجمهور.

وكان أبرز تعليقات الجمهور على الصورة: «عنيفة اوي يا ريهام مش كدة» و«الحب مش كدا اهدي شوية» و«بالراحة ع الراجل يا ست حلويات» و«صورة مستفزة».

ونشرت ريهام حجاج عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صور رومانسية تجمعها بزوجها وعلقت قائلة: «أحلى عيد ميلاد يا حبي وكل حياتي، بحبك للأبد يا حبيبي».

ونال الفيديو العديد من التعليقات من الفنانين اللذين تمنوا لهم السعادة وأبرزهم عبير صبري وساندي وبوسي شلبي.

وفي يناير 2019 تزوج «حلاوة» من ريهام حجاج بشكل رسمي، بعد طلاق حلاوة من ياسمين عبد العزيز.

وكانت ريهام قد تعاقدت على تقديم مسلسل «وكل ما نفترق» للموسم الرمضاني 2021، وهو قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي والتي كانت آخر أعماله المعروضة مسلسل «مملكة ابليس» بفصليه الأول والثاني.