لبلبة تفجر مفاجأة بشأن علاقتها بالنجم عادل إمام..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - فجّرت الممثلة المصرية القديرة لبلبة مفاجأة من العيار الثقيل عندما تحدّثت عن سبب عدم زواجها أكثر من مرة بعد انفصالها عن زوجها الأول حسن يوسف.

لبلبة تكشف سر عدم زواجها مرة أخرى بعد طلاقها من حسن يوسف؟

وقالت في تصريحات صحفية:“كان من الممكن أن يكون هناك زواج ثانٕ وثالث بعده لكن ما حدث أنه بعد انفصالي عنه، منحت كل حياتي للفن والسنون سرقت عمري ولم أشعر”.

وأضافت:“كان من المفروض أن أرتبط وجاء لي شخصان وتقدما لي؛ أحدهما رفض مهنتي بسبب غيرته من أحضان الزعيم عادل إمام لي، وقلت يجب ألا أرتبط برجل لا يتذوق الفن، مع العلم أن اخواتي ليسوا بفنانين ولكنهم يتذوقون الفن”.

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وتابعت:“كنت أحب الرجل الذي طلبني للزواج، لكن قررت أن علاقتنا تشبه القطار، قطار يذهب بعيداً وآخر قادم، وكل واحد منهما له سكته، تمنيت له السعادة وقلت له أتمنى أن تكّوّن أسرة مع غيري لأنني أحب الفن”.