نبيلة عبيد تفاجئ جمهور بوصلة رقص في عيد ميلادها الـ76

عدن - ياسمين عبد العظيم - مقطع جديد نشرته الفنانة نبيلة عبيد شاركت به جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، من احتفالية عيد ميلادها التي أقامتها الخميس 21 يناير.



ظهرت نبيلة، في الفيديو وهي ترقص على نغمات “انزل يا جميل على الساحة”، وعلقت عليه قائلة: “أسعدتوني أوى برقة مشاعركم، ربنا يجعلها سنة سعيدة على الجميع.

الفيديو حاز على إعجاب الكثيرين من متابعيها وحظي بسيل من التعليقات التي هنأت الفنانة الكبيرة بهذه المناسبة.