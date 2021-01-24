زوجة أشرف مصيلحي تكشف حقيقة مرضه وتطورات حالته الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد الكشف عن أزمته المرضية خرجت المخرجة منال الصيفي لتوضيح حالة زوجها الفنان أشرف مصيلحى.

منال الصيفى قالت: زوجى اشرف بحالة جيدة حاليا، وخرج من المستشفى؛ بعد ان أجرى عمليه عبارة عن كيس مائي فى فقرة من فقرات الرقبة.

وأضافت منال : ما قيل عن أزمة صحية قوية وخطيرة؛ أمر غير صحيح، وهو الان بحالة جيدة، وخرج من المستشفى، وموجود حاليا فى منزله.

كانت أنباء قد ترددت عن خطورة الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي بعد نقله إلى المستشفى.