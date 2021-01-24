لاميتا فرنجية تظهر في إطلالة شتوية ببطن مكشوف.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورا جديدة لها أطلت فيها على جمهورها بلباس شتوي.

الصور نشرتها لا ميتا على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام وظهرت فيها ببطن مكشوف رغم ارتدائها الفرو.



الإطلالة جاءت جرية أكملتها لاميتا ببنطال أسود وكشفت الإطلالة عن مفاتنها وأنوثتها وتلقت سيل من التعليقات.

اعتمدت لاميتا فى الماكياج على الألوان الجذابة التي تبرز جمال أنوثتها، وتركت شعرها الاسود الطويل منسدلا بين كتفيها بتسريحة تبرز عن جمالها.