مروة الأطرش ممنوعة من الحب والزواج بأمر الطبيب والجمهور يدعو لها بالشفاء

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة السورية مروة الأطرش عن إصابتها بمرض منعها الكثير من الأمور.

ومن ضمن تعليمات الطبيب مُنعت مروة من الحب والزواج وهي من أهم الأمور التي أوصى الطبيب بالبعد عنها.

وكذلك ممارسة التمارين الرياضية وحمل الأوزان الثقيلة التي قد يُشعرها بالتعب والإجهاد والبعد عن كل ما يصيبها بالتعب.

كما أن المشي يمكن أن يُضر بصحتها العامة إذا حاولت المشي لمسافاتٍ طويلة إضافة إلى أنه أكد أنها ممنوعة من الزواج والحب بشكل قطعي.

هذه التصريحات أثارت التساؤلات بشكل كبير وتوالت الاستفسارات والتخمينات بين المتابعين.

فقد رجح بعضهم أن هذه المسببات كلها تقود إلى أنها مصابة بمرض التصلب اللويحي، بما أن الفنانة لم تصرح بشكل مباشر ولم تفصح عن اسم المرض.

وانطلقت الدعوات لها بالشفاء العاجل وعودتها لممارسة حياتها الطبيعية بشكلٍ طبيعي معبرين عن حزنهم الشديد لما أصابها ومواساتها ومساندتها.