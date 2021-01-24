هجوم حاد على هبة نور بعد نشرها فيديو مثير من الجيم.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - من داخل صالة الألعاب الرياضية أطلت الفنانة السورية هبة نور على جمهورها بشكل جريء.

الفيديو الذي نشرته هبة أثار جدلًا واسعًا تلقته الفنانة من قبل رواد السوشيال ميديا وهي تقوم بأداء تمارين رياضية.

تعرضت الفنانة السورية لسيل من الانتقادات واتهمت بشكلٍ مباشر بأنها تقصد من هذا الفيديو الإثارة وكذلك محاولة إبراز تفاصيل جسدها.



وبدا ذلك أثناء أدائها تمرين رياضي خلال جلوسها على المقعد من داخل الصالة الرياضية.

كما أنها ظهرت وهي تردي بلوزة زهرية اللون وفيزون أسود مخطط، ما أثار أيضًا انتقادًا من البعض واستحسان آخر.

فقد وصفها البعض بأنها محافظة وتمتلك جسمًا رشيقًا وكذلك اهتمامها في مواصلة التمارين الرياضية للحفاظ على جسدٍ رشيق.