أحمد عدوية يتحرش بإحدى معجباته ويلمس منطقة حساسة من جسدها (فيديو صادم)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه المطرب الشعبي أحمد عدوية برفقة إحدى السيدات.

وظهر في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» الفنان أحمد عدوية برفقة سيدة يبدو أنها من جنسية أجنبية.

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واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان أحمد عدوية بالتحرش بالسيدة التي ظهرت معه في الفيديو، وأنه تعمد ملامسة أجزاء من جسدها في الفيديو.

وتسبب الفيديو في موجة من الغضب بين جمهور الفنان أحمد عدوية، والذين انتقدوه بشدة بسبب الفيديو وما قام به مع السيدة التي ظهرت معه.

وعلق أحد النشطاء على مواقع التواصل: «عدوية مع إحدي المعجبات تعليقكم علي اللي بيعمله ده»، وقال آخر: «كمان عايز قطع إيديه».

ويُذكر ان الفنان أحمد عدوية كان قد أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل بعد خروج زوجته بتصريحات عن الحادث الشهير الذي تعرض له في فترة الثمانينات.

وقالت زوجة أحمد عدوية أن ما تعرض له هو محاولة قتل عن طريق وضع مخدر له ولم يتعرض إلى عملية خصية، وأنه تعرض لحالة نفسية بسبب هذا الأمر .