تعرف على المشهد الذي أوصى نور الشريف بعرضه يوم وفاته

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أحد القاءات التليفزيونية كشف الفنان الراجل نور الشريف عن أحب المشاهد إليه والذي أوصى بعرضه يوم وفاته.

المشهد الذي كشف عنه نور الشريف هو مشهد وفاة عمر بن عبدالعزيز، الذي جسده في مسلسل يحمل نفس الاسم وعرض في عام 1994.

تمنى نور أن يذاع هذا المشهد يوم وفاته، قائلًا: أتمنى يوم ما أموت يذيعوا المشهد.

وأضاف، عن مشهد وفاة أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز، في العمل معتبرًا أنه لحظة تنوير رباني، وأنه من أهم الأعمال التي قدمها خلال مسيرته الفنية التي دامت نحو 45 عامًا.

ولد نور الشريف يوم 28 إبريل، اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية وكذلك علي المسرح، بدأ حياته الفنية عام 1967 عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية وكان الأول علي دفعته، وتوفي في يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عامًا.