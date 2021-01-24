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شكرا لاهتمامكم بخبر بعد تصدرهما التريند..تعرف على جيهان الزوجة الثانية للمطرب الشعبي حكيم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - حكيم مطرب مصري شعبي، ذاع صيته في أواخر الثمانينيات وتميز بصوته والقوي، وحنجرته المشهورة، إشتهر حكيم بالأغاني الشعبية التى تحتوي على كلمات راقية، ومن أشهر أغانيه نار، بيني وبينك، إفرض، ولا واحد ولا ميه.
ما لايعرفه الكثيرون عن حكيم أنه، تزوج مرتين الأولى من سيدة “مروة” التى أنجب منها ولد وبيت، والثانية السيدة “جيهان” وأنجب منها طفلين أيضا.
تصدر حكيم وزوجته جيهان، محركات البحث، بسبب تصريحات الأخيرة عنها، وعن قصة الحب التي جمعتهما من أكثر من 25 عام.
ويرصد موقع “لايف نيوز” عدة معلومات عن زوجة المطرب الشعبي جيهان حكيم.
تمتلك جيهان زوجة حكيم ثقافة أوروبية كبيرة، حيث قضت معظم حياتها في عواصم أوروبية عديدة، فوالدها مصري يوناني ووالدتها فنزويلية، ولديها الجنسية الفنزويلية واليونانية، وحين ارتبط بها حكيم كانت تشغل منصب قنصل عام دولة فنزويلا في القاهرة.
ارتبط حكيم وجيهان منتصف عام 1996، وأنجبا طفلين، ولديه ولدين من زوجته الأولى «مروة».
المطرب المصري يقول إنه مثل سي السيد في منزله، ولكنه لا يمارس سلطته في كل الأمور، حيث يترك لزوجته المساحة لتقود بيتها كما تشاء.
حكيم أكد في حوارات سابقة له أن النجومية التي حققها لا تؤثر على علاقته بزوجته، ووصفها بأنها حب عمره التي ساعدته على صنع النجومية، وتحقيق النجاح والشهرة، لافتا إلى أنها كان لها دور كبير وفعال في استقراره العاطفي والاجتماعي.