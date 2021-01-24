بعد تصدرهما التريند..تعرف على جيهان الزوجة الثانية للمطرب الشعبي حكيم

عدن - ياسمين عبد العظيم - حكيم مطرب مصري شعبي، ذاع صيته في أواخر الثمانينيات وتميز بصوته والقوي، وحنجرته المشهورة، إشتهر حكيم بالأغاني الشعبية التى تحتوي على كلمات راقية، ومن أشهر أغانيه نار، بيني وبينك، إفرض، ولا واحد ولا ميه.

ما لايعرفه الكثيرون عن حكيم أنه، تزوج مرتين الأولى من سيدة “مروة” التى أنجب منها ولد وبيت، والثانية السيدة “جيهان” وأنجب منها طفلين أيضا.

تصدر حكيم وزوجته جيهان، محركات البحث، بسبب تصريحات الأخيرة عنها، وعن قصة الحب التي جمعتهما من أكثر من 25 عام.

ويرصد موقع “لايف نيوز” عدة معلومات عن زوجة المطرب الشعبي جيهان حكيم.