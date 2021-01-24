الكينج “محمد منير” يهدي رجال الشرطة أغنية جديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - “إيمان بالله جواكم.. وطريق واحد وياكم”.. بهذه الكلمات خطف الكينج محمد منير قلوب جمهوره المصري بأجدد أغنياته “أبطال رجالة”.

وأعلن المخرج أكرم فاروق “برومو” الأغنية الجديدة “أبطال رجالة”، للكينج محمد منير وتم تصويرها فيديو كليب، والمقرر طرحها خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع عيد الشرطة في 25 يناير الجاري.

أغنية “أبطال رجالة” للكينج محمد منير، من كلمات حسن راؤول، وألحان مدين، وصوت خالد محسب، وتم الانتهاء من تصوير كليب الأغنية، ويتم حاليًا الانتهاء من عملية المونتاج والمكيساج تمهيدًا لعرضها قريبًا، ومن إخراج إخراج أكرم فاروق.

وجاء إهداء الأغنية لأبطال مصر من رجال الشرطة تزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة 25 يناير، والتي يطلقها الكينج بشكل فيديو كليب يظهر فيه بظهور خاص خلال تسجيلها بصوته داخل الاستوديو.

ويتغنى محمد منير خلال العمل الجديد بكلمات أحمد حسن رؤول وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، وتعقب أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت إطلاق الكينج ألبومه الجديد “باب الجمال” الذي قرر تشويق جمهوره بإطلاق اغنياته فرادى آخرها منذ أيام أغنية “فينك حبيبي”.

وصرح الكينج محمد منير عن أغنيته الجديدة، في تصريحات تليفزيونية: “مشغول دلوقتي بعمل جميل لشهداء الشرطة، ضباط وجنود الشرطة لأنهم شيء مهم في حياتنا، أماني وأمان كل مواطن في مصر، ده بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة”.

وظهر الكينج خلال برومو الأغنية الجديدة، وهو يغني جالسًا على كرسي، وذلك بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي ألمت به ودخل المستشفى على أثرها حتى تعافى.

وعلق المخرج أكرم فاروق، على ظهور محمد منير، على كرسي، في الفيديو كليب، إلى تقلبات الطقس في الأيام الحالية، وكذلك ظروف فيروس كورونا، قائلًا: “رأينا أن يكون تصوير الفيديو كليب داخل الاستديو، خصوصًا إن الناس بقالها كتير مشافتش الكينج صوت وصورة”.