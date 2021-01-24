في أجواء رومانسية كندا علوش تحتفل بعيد زواجها وتؤكد: هذا ما أحبه في عمرو يوسف

عدن - ياسمين عبد العظيم - كندا علوش ممثلة سورية، ولدت في مارس 1982، بمدينة حماة لأب يعمل طبيب وأم مهندسة درست الأدب الفرنسي بالجامعة قبل أن تنتقل لدراسة النقد المسرحي، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق تزوجت من الممثل المصري عمرو يوسف ، وعقد الزفاف في يناير 2017، وفي الثاني من نوفمبر 2018 رزقت بابنتها الأولى حياة.

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احتفلت كندا علوش بعيد زواجها من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي” إنستجرام”، وعبر خاصية القصص القصيرة نشرت كندة صورة لها مع عمرو بأجواء احتفالية مبهجة احتفالاً بالسنة الرابعة على زواجهما وعلقت:“ذكرى سنوية سعيدة”.

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كندا كانت قد تحدّثت سابقاً عن حبها الكبير لزوجها عمرو مشيرة إلى أنّ يملك كل الصفات الجميلة والتي يمكن اختصارها في كلمة “نبيل” وعن معناها قالت:“شخص كريم ومن أصل طيب وابن ناس كويسين مش لازم يكون ابن امير أو ملك ولكنه شخص تربى على القيم والأخلاق واحترام المرأة حتى لو مش قريبة منه”.

يذكر أن أخر أعمال كندا علوش التليفزيونية مسلسل “إلا أنا” محمد أسامة -أحمد شفيق، أما في السنيما فأخر أفلامها هو “بلالين”.