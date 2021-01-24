اتفرج..حنين الإبنة الكبري لـ محمد رمضان تشاركه في “مصباح علاء الدين”..لن تصدق مدى الشبه بينهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - أطلق الفنان محمد رمضان منذ ساعات قليلة كليب “مصباح علاء الدين”، والذي حقق في ساعات مشاهدة اقنرب عدد مشاهديها من النصف مليون.

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وخلال الكليب ظهرت “حنين” الابنة الكبرى لـ محمد رمضان وهي تتفاعل مع والدها على أنغام اغنيته الجديدة.حاول الفنان محمد رمضان من خلال الرد على منتقديه، فرداً على أزمته الأخيرة التي بدأت بالهجوم عليه بسبب ظهوره برفقة مشاهير اسرائيلين في حفل بدبي، مروراً بقرار إيقافه من قِبل نقابة المهن التمثيلية وانتهت بإلغاء قرار إيقافه واستئنافه عمله الفني.

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وجاء في كلمات أغنية الجديدة” مصباح علاء الدين” :”من تحت الصفر سبقت طلعت طفيت النجوم..أعدائي يكتروا يختفوا يظهروا مفرقش معايا الهجوم..لما انا مش فارق معاك والناس كلها وياك ..إسأل عيلتك تقولك ..بنشوفه من وراك”.

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والجدير بالذكر أن محمد رمضان يواصل حاليًا تصوير مسلسله الجديد«موسى» الذي ينافس به في موسم رمضان المقبل، ويشاركه في البطولة سمية الخشاب، عمرو عبد الجليل، رياض الخولي، سيد رجب، أحمد طلعت زكريا، فريدة سيف النصر ، محمد عز، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة.