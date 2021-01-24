بفيديو مثير على البحر جينيفر لوبيز تحتفل بمرور 20 عام على ألبومها..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - إحتفلت النجمة العالمية ​الأمريكية جينيفر لوبيز،​ بمرور 20 سنة على طرحها ألبومها الثاني وكان بعنوان J.LO وهو لقب اطلقه عليها محبوها عبارة عن مصغر لاسمها وكنيتها.

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ونشرت جينيفر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”إنستجرام” فيديو لها وهي تسمع أغنية Love Don’t Cost Thing التي كانت ضمن الالبوم ورقصت عليها محاولة اعادة احيائها في احدى جلسات التصوير التي خضعت لها في الفترة الماضية.

وعلقت : “ذكرى سعيدة لمرور 20 سنة على طرحي ألبومي الثاني J.LO.. لقد استمتعت قليلاً في احدث جلسة تصوير لي.”

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https://www.instagram.com/p/CKaDk2uJcSY/?igshid=1xnoopg00f22q

جينيفر لين لوبيز ‏ هي ممثلة، مغنية، منتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة وأيضا مصممة أزياء أمريكية مشهورة. وتعد الشخصية الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليوود.