شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – وفاة إيناس الدغيدي بعدما دخلت في غيبوبة كاملة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد بمواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول وفاة المخرجة المصرية الشهيرة إيناس الدغيدى، بعد دخولها في غيبوبة كاملة نقلت على إثرها إلى العناية الفائقة دون أن يتمكن الاطباء من انقاذها.

الشابة المصرية حبيبة، خرجت عن صمتها تجاه ما تم تداوله بشأن وفاة والدتها إيناس الدغيدي، بأول تعليق لها، أكدت فيه عدم صحة تلك الأنباء.

وقالت حبيبة في منشور عبر السوشال ميديا، أن ما قرأته وغيرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مجرد شائعات وان والدتها تتلقى العلاج في إحدى المستشفيات بالقاهرة. دون أن تذكر أي تفاصيل اخرى عن تطورات حالة والدتها المرضية.

ومؤخرًا تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات جديدة للفنانة المصرية إلهام شاهين، كشفت من خلالها تطورات الحالة المرضية لمواطنتها المخرجة إيناس الدغيدي.

واكدت شاهين في تصريحاتها الصحفية، أن حالة الدغيدي سيئة للغاية، وأنها لم تتمكن من الحديث معها بسبب عجزها عن النطق والحركة.

جاء ذلك بعد دخول المخرجة المصرية إيناس الدغيدى، في غيبوبة كاملة أثناء تلقيها العلاج في إحدى المستشفيات بالقاهرة.

وذكر مصدر مطلع أن إيناس الدغيدي، تعرضت لانتكاسة وتدهور لصحتها، بعد إجرائها فحوصات طبية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا، عقب معاناتها من أعراض الفيروس.

وأكد المصدر بأنه تم نقل المخرجة المصرية، في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة قبل الماضي، إلى إحدى المستشفيات، بعد ساعات من خضوعها للعزل داخل منزلها.

وأضاف بأن إيناس الدغيدي ادخلت إلى العناية الفائقة في المستشفى الذي ترقد فيه، جراء انهيار حالتها ودخولها في غيبوبة كاملة.

وفي وقت سابق، قالت الفنانة إلهام شاهين، في تصريحات صحفية، إنها تواصلت مع إيناس الدغيدي، للاطمئنان عليها. مضيفة بأنها تعاني من صعوبة في الكلام خلال محادثتها لها عبر الهاتف.

وأشارت شاهين إلى أن حالة الدغيدي، سيئة، موضحة أنها تواصلت معها عبر تطبيق الواتس بعدما عجزت عن التحدث معها هاتفيا. مضيفة أن إيناس تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة واحتقان في الحلق، وقررت عزل نفسها في المنزل لحين الوقوف على مدى استجابتها للبروتوكول العلاجي.

وأفادت إلهام شاهين قبل يوم واحد من نقل المخرجة المصرية إلى المستشفى، أنها لا تتردد في التواصل مع إيناس الدغيدي على مدار الساعة، منوهة بأنها تتابع مع طبيب خاص للالتزام بالبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة، حيث تم تخصيص طبيب لها لمتابعة حالتها.

وكانت المخرجة المصرية قد أوضحت في تسجيل صوتي لها مساء اليوم السابق لنقلها إلى المستشفى، أنها التقطت الفيروس بسبب عدم التزامها بشكل كامل بالإجراءات الاحترازية من الفيروس خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى أن هناك انتشارا سريعا للفيروس وان عدد أفراد اسرتها وأصدقائها أصيبوا بالوباء.

وتأتي إصابة إيناس الدغيدي بعد ساعات من نقل الفنانة المصرية يسرا، إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وذكرت مصادر مطلعة أن الثنائي إيناس ويسرا تقابلتا في حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، قبل أيام قليلة من إصابتهما بفيروس كورونا.

كما يأتي نقل الدغيدي إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد نحو 24 ساعة من دخول فيفي عبده العناية المركزة عقب دخولها في غيبوبة.

ويشار إلى أن فعاليات الدورة الـ36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط، والتي اقيمت مؤخراً في مصر، شهدت ظهورًا نادرًا للفتاة “حبيبة” ابنة المخرجة المصرية الشهيرة إيناس الدغيدي.

وحرصت “حبيبة” على مرافقة والدتها “الدغيدي” في السفر إلى الإسكندرية كون الأخيرة تقوم بعدد من المهام في تلك الدورة؛ إذْ تترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، فضلًا عن أن القائمين على المهرجان سيكرمونها عن مجمل أعمالها وهو ما دفع الابنة لمشاركة والدتها فرحتها.

ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، تلك الصور التي جمعت إيناس الدغيدي وابنتها “حبيبة” عبر خاصية “الستوري” في حسابها على موقع إنستغرام، وذلك خلال تواجدهما في الإسكندرية لحضور الاحتفال ببدء المهرجان.

يُذكر أن الدغيدي المشهورة بأفكارها الجريئة، كانت قد اتجهت قبل فترة وجيزة إلى تقديم البرامج التلفزيونية، حيث قدمت برنامج “شيخ الحارة والجريئة” خلال شهر رمضان الماضي.