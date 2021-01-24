عبير صبري تفاجئ جمهورها بإطلالة مختلفة تمامًا.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - إطلالة مفاجئة ظهرت بها الفنانة المصرية عبير صبري وشاركت جمهورها بصورة مختلفة.

عبير ظهرت بالزي الصعيدي بفيديو وصور لها من مسلسل موسى.

جاء ذلك من خلال حسابها الخاص على إنستجرام، وأضافت صورة من قلب التصوير في كواليس المسلسل.

المسلسل يشارك فيه الفنان محمد رمضان بدور البطولة، باعتباره أحد الأعمال المهمة للفنانة عبير صبري.

ظهرت عبير في الفيديو وهي تصور إحدى مشاهد المسلسل مع طاقم التصوير القائم في ميدان العمل.

وعلقت على الفيديو قائلة: “كواليس تصوير ملحمة موسى”.