روان بن حسين مطلوبة في المحاكم البريطانية لهذا السبب..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت الأيام الماضية، تطورات جديدة في الخلاف بين الفاشينيستا الكويتية ​روان بن حسين، ​وطليقها رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف، والذي كان رفع ضدها في بريطانيا دعوى قضائية متهمًا إياها بمطاردته وضربه في شهر يونيو الماضي، وإلحاق الضرر بقميصه باهظ الثمن.

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وتعليقًا على القضية، قالت محامية روان بن حسين: ” روان تعيش في دبي، وهي حالياً هناك مع طفلها الصغير. ومع الوضع الحالي وإغلاق جميع ممرات السفر، قد تكون هناك صعوبة في إدخالها إلى البلاد والمثول للمحاكمة”.

من جهته، قال المدعي العام سيمون موغان: “ليس هناك ما يمنع المدعى عليها من القدوم من دبي سوى أنها يجب عليها عزل نفسها لمدة 10 أيام، لكنني لست على علم بأي قيود معينة على السفر من لندن إلى دبي”.

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روان بن حسين من مواليد 30 ديسمبر 1996 ميلادي من اب كويتي وام اردنية، تحمل الجنسية الكويتية وديانتها الإسلام وبرجها الفلكي برج الجدي، وتقيم حالياً بالإمارات، تزوجت من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف وأنجبت منه بنت فقط تدعى لونا، انتهى زواجها بالطلاق بعد قصة حب فاشلة، لقبها بروك شيلدز الكويت.