هيفاء وهبي تستفز جمهورها بإطلالة باهظة الثمن.. اتفرج

خطفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنظار من خلال إطلالة جريئة ومختلفة اعتمدت فيها على اللون الأصفر الصريح.

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وظهرت هيفاء وهبي، في صور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” ببنطلون من اللون البني ومعطف أصفر اللون مضاد للأمطار من علامة Vetments ونسقت معه تيشرت من اللون الرمادي

وارتدت هيفاء وهبي حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأصفر من المجموعة الجديدة لماركة “Bottega” ويصل سعره الى 1458 دولارا أميركياً.

أضافت هيفاء للإطلالة حقيبة صغيرة الحجم باللون الأحمر، كما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة بإظهار قصة الشعر فقط، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة ولون الروج الأحمر.

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ورغم إن إطلالة كانت كاجول إلا أن سعر المعطف الأصفر وصل إلى 560 دولاراً اميركياً.

أما عن حقيبتها التي خطفت الانظار فهي رياضية حمراء اللون، من مجموعة Louis Vuitton” Suprem” ويصل سعرها الى حوالى 5990 دولار أميركياً.

كانت الفنانة هيفاء وهبي اعتذرت عن المشاركة في بطولة أحدث مسلسلات الفنانة يسرا حرب أهلية، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2021، وكشفت شركة العدل جروب أن اعتذار هيفاء وهبي جاء قبل شهر بسبب ارتباطها بعدد من الحفلات الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح المنتج جمال العدل أن هيفاء وهبي لديها تخوف من توقف رحلات الطيران بين مصر ولبنان وعدم تمكنها من السفر بشكل مستمر .

كان هذا المسلسل سيكون هو أول مشاركة لها مع النجمة يسرا، وكانت ستجسد دور ضرتها في مسلسل من إنتاج شركة العدل جروب والمنتج جمال العدل، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.