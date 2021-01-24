شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. شيري عادل تجاوزت رانيا يوسف وظهرت بقميص النوم الشفاف للغاية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تداول صور للفنانة المتألقة شيري عادل، وذلك من إجازتها التي قضتها الصيف الماضي على أحد الشواطئ.

وبحسب ما جاء في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل، لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت شيري مرتدية كاش مايوه أبيض شفاف، أبرز مفاتنها وقوامها الجميل في حسن تغزل المتابعون بجمال النجمة المصرية.

وأثارت الصور إعجاب الجمهور، حيث انهالت عليها التعليقات التي شبهتها بعروس البحر، كما نالت صورها إعجاب الجميع وتم تداولها على نطاق واسع.

وعلق أحد النشطاء على تطبيق «إنستجرام»، قائلًا: «ده قميص نوم مش مايوه»، وقال آخر: «مش متعودين نشوفك كده يا فنانة»، وقال آخر: «إيه الكلام ده؟».