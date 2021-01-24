هاجر أحمد.. المصرية التي خسرت لقب أجمل وجه في العالم لرفضها ارتداء المايوه

عدن - ياسمين عبد العظيم - بزغ نجم الفنانة المصرية هاجر أحمد، بعد مشاركتها الفنان محمد رجب في مسلسل ضربة معلم، والذي حقق نجاحا ملحوظا خلال الفترة الحالية.

ومن بين أبرز الوجوه التي لفتت انتباه الجمهور في المسلسل، الفنانة الشابة هاجر أحمد والتي قدّمت دور زوجته “ليلى” في الحلقات الأخيرة من “ضربة معلم”.

في السطور التالية نرصد لكم أبرز المعلومات عن هاجر أحمد:

من مواليد 28 فبراير 1994.

من مواليد 28 فبراير 1994. درست علم النفس في كلية الآداب ثم التحقت بمعهد فنون مسرحية قسم إخراج وتمثيل، وكانت الأولى على دفعتها في السنوات الأربع بتقدير امتياز.

قدّمت أثناء دراستها العديد من المسرحيات، ومن بينها عرض “كاسك يا وطن”.

بعد تخرجها في المعهد، وأثناء تجولها على شاطئ الإسكندرية وقعت عيناها على إعلان لمسابقة ملكات الجمال، وتقدمت للمسابقة، وفازت بلقب Miss Eco Egypt والتي تهدف للترويج السياحي والبيئي في 2016.

بعد تخرجها في المعهد، وأثناء تجولها على شاطئ الإسكندرية وقعت عيناها على إعلان لمسابقة ملكات الجمال، وتقدمت للمسابقة، وفازت بلقب Miss Eco Egypt والتي تهدف للترويج السياحي والبيئي في 2016. عقب ذلك وفي نفس العام، فازت بلقب الوصيفة الأولى في مسابقة “ميس إيكو إيجيبت إنترناشونال”.

حصدت لقب ملكة جمال الكوكب “ميس إيكو بلانيت” للسياحة والبيئة لعام 2016 التابعة للأمم المتحدة.