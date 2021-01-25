اتفرج..صورة مسربة لأجرأ مشهد في تاريخ أم كلثوم والتي منعت تسريبها للصحف

عدن - ياسمين عبد العظيم - رغم مرور سنوات كثيرة على رحيل كوكب الشرق، المطربة العظيمة، أم كلثوم، هي فاطمة بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد البلتاجي وتعرف أيضاً بكُنيتها المشهورة أُم كَلثوم، كما تُعرف بعدة ألقاب منها: ثومة، الجامعة العربية، الست، سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، قيثارة الشرق، فنانة الشعب.

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كان من المعروف عن أم كلثوم تحفظها الزيادة لذلك رفضت تصوير أى مشهد غرامى بينهما وبين أنور وجدى فى اخر أفلامها السينمائية “فاطمة” سواء قبلة أو عناق أو غيره، حاول الكثير إقناعها لاستكمال التصوير ولكن دون جدوى.

فى النهاية قرر المخرج تغيير المشهد وهو أن يجلس أنور وجدي بالقرب منها و ينظر إليها بشوق وهيام في أحد المراكب في النيل وهي تغني “جمال الدنيا يحلالي وأنا وياك.”

كانت أم كلثوم ستموت بسبب عدة مشاكل بكليتيها، وبالرغم من السنوات العديدة من تلقي العلاج، رفضت الإقامة في المستشفى لتلقي العلاج حيث كانت تقول: لو ذهبت للمستشفى، فسوف أموت هناك.

في يناير 1975 تصدرتْ أخبار مرض أم كلثوم الصحف وكانت الإذاعة تستهل نشراتها بأخبار مرض أم كلثوم وعرض الناس التبرع بالدم لأم كلثوم، وتوفيت يوم الأثنين في فبراير 1975.