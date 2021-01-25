في بيتنا روبوت.. مسلسل جديد على شاشة CBC

عدن - ياسمين عبد العظيم - انطلقت أولى حلقات مسلسل في بيتنا روبوت.. أمس الأحد، على شاشة CBC، وبدأ محبو الدراما الكوميديا البحث عن مواعيد وقنوات عرضه ومواعيد الإعادة، ليتصدر المسلسل محرك البحث الشهير جوجل.

ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على شاشة CBC، والإعادة الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل والساعة الثانية عشر ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على شاشة CBC Drama الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة الخامسة صباحًا والساعة الثانية ظهرًا.

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت في إطار اجتماعي درامي كوميدي، تدور قصته حول أسرة مصرية تقرر أن تشتري إنسان آلي لمساعدتها في أعمال المنزل، لكن تنقلب حياتهم رأسًا على عقب بسبب مفارقات كوميدية لا تنتهي، والمسلسل من بطولة شيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، وهشام جمال، ودلال عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

فيما يشارك عدد من ضيوف الشرف في العمل، منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبدالرحمن وعدد آخر من النجوم.

ومن المقرر أن تقدم الفنانة شيماء سيف المسلسل من خلال 3 قصص مختلفة كل قصة مكونة من 15 حلقة، الأولى وهي “في بيتنا روبوت” من تأليف السيناريست أحمدى محمدي، والثانية يكتبها السيناريست أمين جمال وجارِ اختيار مؤلف للثالثة.

وجرى إطلاق مسابقة بالتزامن مع بداية عرض المسلسل وجائزتها “بلايستيشن 5” للفائزين أسبوعيًا، وكل ما عليك للاشتراك في المسابقة هو متابعة المسلسل يوميًا والإجابة عن سؤال الحلقة، شرط أن يحل المشترك 5 أسئلة بواقع سؤال عن كل حلقة “من السبت إلى الأربعاء”، ويتم تسجيل الإجابات من الأربعاء إلى الجمعة وبعدها يغلق باب استقبال الأسئلة، وعلى المتسابق تسجيل اسمه ورقم هاتفه، وحال تكرار الاسم سيتم إلغاء مشاركته، على أن يتم الإعلان عن الفائز في حلقة يوم السبت من كل أسبوع وعبر صفحات السوشيال ميديا الخاصة بقناة CBC وصفحة مسلسل في بيتنا روبوت.