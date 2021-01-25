بعد ظهور ابنة محمد رمضان معه في الكليب.. والدتها تخطف الأنظار بجمالها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد رمضان

أثارت حنين محمد رمضان، ابنة الفنان محمد رمضان من أولى زوجاته حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها.

وخطفت حنين محمد رمضان الأنظار بعد ظهورها لأول مرة مع والدها، خلال الكليب الرسمي لأغنيته «مصباح علاء الدين».

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ويُذكر أن حنين محمد رمضان هي ابنته من زوجته الأولى، والتي تزوجها في العام 2008 واستمرت تلك الزيجة لمدة 4 سنوات وتم الانفصال عام 2012.

وأعاد رواد مواقع التواصل تداول صورًا لزوجته الأولى والتي انفصل عنها، حيث خطفت الأنظار بجمالها.

وخلال الكليب، ظهرت «حنين» بملابس كاجوال، حيث ارتدت بنطلون رمادي فاتح اللون، وجاكيت فضي لامع، أسفله سترة بيضاء، وفوق رأسها «آيس كاب».

طرح الفنان محمد رمضان، الكليب الرسمي لأغنيته «مصباح علاء الدين»، عبر قناته الرسمية بمنصة الفيديوهات «يوتيوب»، أمس، محققا أكثر من 2 مليون مشاهدة حتى الساعة.

وتضمن الكليب، رحلة كفاح محمد رمضان، من خلال كلمات الأغنية: «من صغري كنت شايف، وأنا بلمس النجوم، ولا عمري كنت خايف، كل ما أقع بقوم، وحلمت بالبطولة، جايلك يا صفوف يا أولى، وادي حلم الطفولة.. أهو تحقق في يوم».