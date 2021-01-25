شكرا لاهتمامكم بخبر جسدت دور الأم في “العيال كبرت” قبل كريمة مختار وتزوجت شاب يصغرها بـ15 سنة.. محطات في حياة نبيلة السيد.. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تميزت الفنانة المصرية نبيلة السيد بخفة ظل أهلتها لأن تكون أحد أبرز نجمات الكوميديا في تاريخ السينما المصرية.

حققت نبيلة السيد شهرة واسعة في ستينات القرن الماضي والسبعينات، وواصلت تألقها بعد ذلك في كثير من الأعمال الدرامية والسينمائية.

ولدت نبيلة عام 1938، والدها متعهد أفراح، وعملت كمطربة في سن صغير، ولكنها بنصيحة زميل لوالدها اتجهت للتمثيل.

شاركت نبيلة السيد في واحد من أهم أفلام السينما المصرية وهو في فيلم غزل البنات مع الفنان نجيب الريحاني، وكانت طفلة جسدت شخصية إحدى تلميذات فصله.

حصلت نبيلة السيد على دبلوم المعهد العالي للتمثيل، كما التحقت بفرقة ساعة لقلبك بالإذاعة، والتي كانت تضم كبار نجوم الكوميديا في ذلك الوقت.

شاركت في عدد من المسلسلات الإذاعية كان أغلبها من تأليف الراحل محمود السعدني، الذي حرص على اصطحابها في أعماله، ومن خلال تلك العلاقة تعرفت على شقيقه الأصغر الفنان صلاح السعدني.

شاركت في عدد من الأفلام ومنها على رأسها عفريت مراتي وأبي فوق الشجرة وأنا وهو وهي وممنوع في ليلة الدخلة، بجانب مسرحيات البيجامة الحمراء وأصل وصورة وعفريت الست شوقية.

ما لا يعرفه الجمهور أنها كانت تقوم بدور الأم في مسرحية العيال كبرت، حتى اعتذرت عنها لتأخذ كريمة مختار الدور ليصبح علامة فارقة في حياتها.

قدمت ما يقرب من 30 عمل فني مع الفنان محمد رضا وكانت تقوم بدور زوجته غالبا حتى أن الجمهور ظن أنها زوجته في الحقيقة.على المستوى الشخصي تزوجت نبيلة من رجل أعمال أنجبت منه ابنيها حسام وأميرة، قبل أن تنفصل عنه لبعض الخلافات، ثم دخلت في قصة حب امتدت لسنوات طويلة مع الملحن حسن نشأت، الذي يصغرها آنذاك بـ15 عامًا، حتى تزوجا.

أصيبت بمرض السرطان ورفضت زيارة أي فنان لها ما عدا الفنان صلاح السعدني، وكانت وقتها تصور مسلسل كابتن جودة، ورحلت عام 1986، وظل زوجها حسن نشأت معها حتى اللحظة الأخيرة.